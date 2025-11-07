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07.11 | WEDNESDAY Красота в мраке, энергия в тишине. Твоя ночь в PIPL! 08.11 | GOTHIC Маскарад, тьма и стиль — ночь в готическом вайбе. 09.11 | SUNDAY Финальная штрих марафона, ночь, где время замирает. FREE BAR for ladies till 00:00 Попасть в список для бесплатного входа можно по ссылке. FC/DC.
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