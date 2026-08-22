Любовь, мир, музыка.. и пиво. Именно в эти августовские даты 57 лет назад прошёл главный музыкальный фестиваль в современной истории человечества. В честь этого собираются закатить знатную вечеринку по мотивам любимого Вудстока. В этот вечер послушаешь заглавные шлягеры психоделического рока конца 60-х. Внутри бара можно будет посмотреть легендарное документальное кино о фестивале в расширенном хронометраже. Помимо этого, вдохновившись атмосферой стиля второй половины двадцатого столетия, можно будет примерить и приобрести отменные винтажные вещи от старого доброго Chaban Vintage. За гимны «цветочных детей» будут отвечать знатоки музыкальной эпохи: Артек — фронтмен крутейшего и стильнейшего столичного рок-коллектива «Казускома» и просто человек с отменным вкусом к музыке и жизни. А также резиденты: letoletto bucksabbath