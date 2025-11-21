Осень — идеальное время для тёплых встреч в уютном свете Treff8. В этот вечер музыка станет общим языком. В лайнапе: HIGH LITE / ZAKIR / KIIDA / LORENSIYA / NELLI создадут цельное путешествие через звук, где каждый акцент наполнен смыслом и чувством. FC | DC: Casual, Black Casual. Необходима предварительная регистрация.