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Осень — идеальное время для тёплых встреч в уютном свете Treff8. В этот вечер музыка станет общим языком. В лайнапе: HIGH LITE / ZAKIR / KIIDA / LORENSIYA / NELLI создадут цельное путешествие через звук, где каждый акцент наполнен смыслом и чувством. FC | DC: Casual, Black Casual. Необходима предварительная регистрация.
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