Погрузись в атмосферу самого страстного и загадочного фильма, где мистика и романтика переплетаются в каждом мгновении. Этот мастер-класс раскроет секреты создания неповторимого десерта, вдохновлённого таинственной атмосферой сумерек. Что тебя ждёт: Уникальный мастер-класс по приготовлению дубайского шоколада с кровавой начинкой под руководством топового мастера Марины. Ты научишься создавать сладкие шедевры, которые удивят не только вкусом, но и внешним видом. На выбор 2 начинки: с вишней и с катаифи (очень сбалансированная, с приятной кислинкой) и классическая с фисташковой пастой и катаифи. Здесь создадут волшебное пространство, наполненное таинственными элементами, которые перенесут тебя в мир вампиров и романтики, а также подготовят тематический фуршет. + ты сможешь пообщаться с единомышленниками под просмотр фильма, а бокал вина или сока прекрасно дополнит приятное времяпрепровождение:)