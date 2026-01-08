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Вечеринка в стиле «Сумерки»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

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Завершение:

5500₽
Возраст 14+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу самого страстного и загадочного фильма, где мистика и романтика переплетаются в каждом мгновении. Этот мастер-класс раскроет секреты создания неповторимого десерта, вдохновлённого таинственной атмосферой сумерек. Что тебя ждёт: Уникальный мастер-класс по приготовлению дубайского шоколада с кровавой начинкой под руководством топового мастера Марины. Ты научишься создавать сладкие шедевры, которые удивят не только вкусом, но и внешним видом. На выбор 2 начинки: с вишней и с катаифи (очень сбалансированная, с приятной кислинкой) и классическая с фисташковой пастой и катаифи. Здесь создадут волшебное пространство, наполненное таинственными элементами, которые перенесут тебя в мир вампиров и романтики, а также подготовят тематический фуршет. + ты сможешь пообщаться с единомышленниками под просмотр фильма, а бокал вина или сока прекрасно дополнит приятное времяпрепровождение:)

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