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Вечеринки
Про событие
Вечеринка в ночном клубе, интерактив в стиле русской бани, банные веники, шапки, велком шоты с вкуснейшими закусками, первым 100 мужчинам подарки в честь праздника, на сцене всю ночь будут выступать танцовщицы в красивых нарядах Если хочешь забронировать стол, пройти без очереди или получить бесплатный коктейль, напиши в ТГ https://t.me/lavknly
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