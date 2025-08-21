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Вечеринка в стиле хитов всех времён

Бакунинская улица, 72с2

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2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Золотые хиты всех времён (Фараон, Лепс, т-фест, Шатунов, Любэ...) Вечеринка в стиле всех самых популярных треков, которые мы все знаем, сможем попеть: от Шуфутинского до Скриптонита, от Меладзе до Фараона. Будет уютно, душевно и безопасно. Отбирают лично всех гостей. В начале вечеринки Talk-Show, знакомятся и смеются. Стильный лофт, коктейли, кальяны, классное окружение, и конечно, душевная и искренняя атмосфера. Места ограничены — до 50 гостей. Запись в ТГ

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