ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вечеринка в стиле Гарри Поттера «Возвращение в Хогвартс»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

5100₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Увлекательное путешествие-погружение в любимую историю. Тебя ждёт весёлая атмосфера праздника и волшебства, общение с единомышленниками, викторина по фильмам и книгам и конечно же участие в авторском мастер-классе. Под чутким руководством мастера Зельеварения ты создашь свою уникальную свечу в чёрном котелочке с деревянным трескучим фитилем и тематическим ароматом. Распределяются шляпа поможет тебе с выбором факультета — ведь в зависимости от него ты окрасишь свою свечу в соответствующий факультету цвет: синий, красный, желтый или зеленый. А если ты относишь себя к Тёмным магам (или ты приехал из Дурмстранга), то свечу можно сделать чёрного цвета. Что будет на вечеринке? — Сваришь и украсишь одну свечу в стильной чёрной баночке, используя натуральные материалы, специи и сухоцветы — Выберешь цвет свечи (зелёный, красный, синий, желтый или черный) — Сваришь аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства (в гардероб, ящики с бельём) Также тебя ждёт тематический фуршет.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста