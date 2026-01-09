Увлекательное путешествие-погружение в любимую историю. Тебя ждёт весёлая атмосфера праздника и волшебства, общение с единомышленниками, викторина по фильмам и книгам и конечно же участие в авторском мастер-классе. Под чутким руководством мастера Зельеварения ты создашь свою уникальную свечу в чёрном котелочке с деревянным трескучим фитилем и тематическим ароматом. Распределяются шляпа поможет тебе с выбором факультета — ведь в зависимости от него ты окрасишь свою свечу в соответствующий факультету цвет: синий, красный, желтый или зеленый. А если ты относишь себя к Тёмным магам (или ты приехал из Дурмстранга), то свечу можно сделать чёрного цвета. Что будет на вечеринке? — Сваришь и украсишь одну свечу в стильной чёрной баночке, используя натуральные материалы, специи и сухоцветы — Выберешь цвет свечи (зелёный, красный, синий, желтый или черный) — Сваришь аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства (в гардероб, ящики с бельём) Также тебя ждёт тематический фуршет.