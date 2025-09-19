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Вечеринка в стиле 2000-х

Клава
ПЕТРОВКА, Д.20/1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Super + ты + выходные = легендарная тусовка в стиле 2000-х. С пятницы по воскресенье будет дискотека: возвращение в то самое время, когда Moscow never sleep, доллар по 30 и много гламура. Первые два дня можно отрываться под нетленку и купаться в розовых конфетти, а в воскресенье — чилл-день для тех, кто выжил. Лови расписание диджеев: 20.09 (пт): Muwin / Grisha Super 21.09 (сб): Маша Мохова / Никита Никитин Все выходные будет действовать спецменю от Super. По секретной фразе «Клава Супер» — welcome drink.

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