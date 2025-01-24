Внимание: мероприятие отменено. Организатор вернёт предоплату в ближайшее время. Представь вечер, где ты научишься танцевать в окружении 30-40 таких же новичков, как и ты. Вдохновляющие люди из разных сфер — айтишники, дизайнеры, врачи, предприниматели — соберутся вместе, чтобы открыть для себя новое хобби и просто отлично провести время. Можно приходить с парой и без. Уникальные фотографии в подарок. Фотограф запечатлит лучшие моменты, чтобы через пару дней ты получил качественные снимки и мог похвастаться своим участием. Welcome-шампанское. Начнётся вечер с бокала игристого, чтобы расслабиться и настроиться на позитивную волну. Лёгкие знакомства. Создадут тёплую атмосферу, чтобы ты легко и без стеснения познакомился с новыми интересными людьми. Всё пройдёт комфортно и без лишнего стресса. Танцевальные мастер-классы. Ты попробуешь 2 простых мастер-класса от преподавателей, где изучишь базовые элементы и лёгкие поддержки. Не бойся ошибаться — 8 из 10 участников никогда не танцевали до этого, но все остаются в восторге. Перерывы для общения и фуршета. Между мастер-классами и вечеринкой сделают несколько пауз, чтобы ты мог расслабиться, перекусить и пообщаться. Танцевальная практика. После обучения ты почувствуешь, как владеешь своим телом, и сможешь насладиться танцами под музыку на настоящей вечеринке. Поверь, твоё тело тебя удивит. Финал с эмоциями. Унеси с собой не только новые навыки, но и море радости, знакомства и новые связи. Это будет вечер, который ты захочешь повторить. Количество мест ограничено.