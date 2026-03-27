ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вечеринка «Остров Бали» в термах

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Пространство бассейнов и терм будет разделено на четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь — каждая с тематическим дизайном и иммерсивным погружением. В программе: dj-сеты на двух этажах, приветственный коктейль у бассейнов, создание личного балийского аромата, какао-церемония, саунд-хилинг и медитация на воде, тропические парения с розыгрышем призов и огненное шоу у бассейна на крыше. Тропический дресс-код приветствуется. Gremm-курорт — это многофункциональный комплекс с уникальными термами, парными и SPA-процедурами, всесезонным бассейном и панорамной баней на крыше, а также современным рынком и фудхоллом с 25 гастропроектами и рестораном Честная рыба. Коллаборация воды и еды: в одном комплексе собрано всё для комфортного ежедневного отдыха.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста