Пространство бассейнов и терм будет разделено на четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь — каждая с тематическим дизайном и иммерсивным погружением. В программе: dj-сеты на двух этажах, приветственный коктейль у бассейнов, создание личного балийского аромата, какао-церемония, саунд-хилинг и медитация на воде, тропические парения с розыгрышем призов и огненное шоу у бассейна на крыше. Тропический дресс-код приветствуется. Gremm-курорт — это многофункциональный комплекс с уникальными термами, парными и SPA-процедурами, всесезонным бассейном и панорамной баней на крыше, а также современным рынком и фудхоллом с 25 гастропроектами и рестораном Честная рыба. Коллаборация воды и еды: в одном комплексе собрано всё для комфортного ежедневного отдыха.