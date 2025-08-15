Два танцпола. Вид на город. Ветер. Музыка. Люди. На крыше: Axid / ANI VOLKON / Bojeupassi / lLONY / A.G.N.I / Promi / Lilu. В баре: Andre Ermo / mishlanov / tsar / Alexan. Заряжаемся до рассвета. Атмосфера — как всегда: свобода, любовь и ритм. Старт в 22:00.