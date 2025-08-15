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Вечеринка на крыше

Приват 25, проезд Завода Серп и Молот, 3к2

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1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два танцпола. Вид на город. Ветер. Музыка. Люди. На крыше: Axid / ANI VOLKON / Bojeupassi / lLONY / A.G.N.I / Promi / Lilu. В баре: Andre Ermo / mishlanov / tsar / Alexan. Заряжаемся до рассвета. Атмосфера — как всегда: свобода, любовь и ритм. Старт в 22:00.

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