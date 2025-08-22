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  1. Москва
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[отменено] Музыкальное лото. Вечные хиты

Macho, Певческий переулок, 4с5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Новый формат вечеринок, где сможешь отдохнуть от дома в кругу друзей. Отличное настроение и заряд положительных эмоций гарантирован. По пятницам и субботам с 20:00 до 23:00

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Комментарии

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Дмитрий
14 августа 2025, 22:07

Купил билет, сразу же почему то перенесли дату, на ту в которую я не смогу пойти.

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Гриша
15 августа 2025, 11:10

такое бывает(( получилось сделать возврат?

Аватар
Дмитрий
15 августа 2025, 11:21

Григорий | Kaver Team, ну я заявку на возврат пока оформил, жду результата

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