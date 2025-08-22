Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Новый формат вечеринок, где сможешь отдохнуть от дома в кругу друзей. Отличное настроение и заряд положительных эмоций гарантирован. По пятницам и субботам с 20:00 до 23:00
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Комментарии
такое бывает(( получилось сделать возврат?
Дмитрий15 августа 2025, 11:21
Григорий | Kaver Team, ну я заявку на возврат пока оформил, жду результата
Купил билет, сразу же почему то перенесли дату, на ту в которую я не смогу пойти.