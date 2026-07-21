Уникальная вечеринка и танцевальный сеанс фильма «Майкл Джексон: Вот и всё», посвящённый жизни и творчеству Майкла Джексона. Приглашают всех поклонников музыки и кино погрузиться в историю легенды, чьё наследие продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру. Почтят память в день смерти короля поп-музыки. Никаких слёз, только танцы, пение и улыбки. Так научил Майкл. Предлагают зрителям не просто смотреть фильм, но и стать частью уникального события: во время музыкальных сцен и на финальных титрах каждый сможет повторить культовые танцевальные движения Майкла — от знаменитой «лунной походки» до фирменного наклона. Для участия не требуется специальная подготовка: важны только желание, энергия и любовь к творчеству Короля поп-музыки. Это не обычный поход в кино. Здесь можно встать посреди зала и повторять любимые движения прямо во время фильма. Никакого осуждения — потому что все вокруг пришли за тем же. На сеансе можно и нужно танцевать, подпевать, хлопать и наслаждаться просмотром и быть собой вместе с полным залом.