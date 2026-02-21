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Вечеринки
Про событие
Фото зона, красный бархат, свечи, велком шоты, интерактив для гостей — Free бар для девушек до 00:00 — 1+1=3 на микс-дринки с 3:00 Если есть какие либо вопросы, хочешь забронировать стол, пройти без очереди или получить парочку бесплатных коктейлей, пиши в ТГ https://t.me/lavknly
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