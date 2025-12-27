Перенесись в 90-е: громкая музыка, дерзкий стиль и настоящая атмосфера свободы! — Легендарные хиты 90-х — Танцплощадка и просторные залы — Караоке и игровые зоны: Dendy, напёрстки, три карты и монетка — Фотозоны с коврами и атрибутами 90-х Дресс-код: шубы, норковые шапки, спортивные костюмы — доставай самые яркие наряды! Вход с 23:00 до 23:30 — бесплатный. На входе в день мероприятия билеты будут стоить 1200 руб. На входе могут попросить оригинал паспорта.