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Вечеринка 90-х

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 0₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Перенесись в 90-е: громкая музыка, дерзкий стиль и настоящая атмосфера свободы! — Легендарные хиты 90-х — Танцплощадка и просторные залы — Караоке и игровые зоны: Dendy, напёрстки, три карты и монетка — Фотозоны с коврами и атрибутами 90-х Дресс-код: шубы, норковые шапки, спортивные костюмы — доставай самые яркие наряды! Вход с 23:00 до 23:30 — бесплатный. На входе в день мероприятия билеты будут стоить 1200 руб. На входе могут попросить оригинал паспорта.

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