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Вечер в особняке

Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Светский вечер нового формата: живая музыка, исторический особняк и игристое, которое сопровождает новые знакомства. Вечер состоит из двух частей: 1. Музыкальная программа 2. Свободное общение и Dj Фортепиано, альт и виолончель — живые истории о композиторах и артистах. Что включено в билет: Безлимитное игристое Свободное перемещение по залам особняка Фотозона и профессиональная фотосъёмка Возможность унести визуальную память о событии Гадание на метафорических картах На входе каждый гость получит «браслет настроения», который поможет обозначить комфортный формат общения. Дресс-код: светский вечерний стиль

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