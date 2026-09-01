Светский вечер нового формата: живая музыка, исторический особняк и игристое, которое сопровождает новые знакомства. Вечер состоит из двух частей: 1. Музыкальная программа 2. Свободное общение и Dj Фортепиано, альт и виолончель — живые истории о композиторах и артистах. Что включено в билет: Безлимитное игристое Свободное перемещение по залам особняка Фотозона и профессиональная фотосъёмка Возможность унести визуальную память о событии Гадание на метафорических картах На входе каждый гость получит «браслет настроения», который поможет обозначить комфортный формат общения. Дресс-код: светский вечерний стиль