Любовь и боль, вдохновение и разочарование, ностальгия и надежда на будущее — вечные темы жизни и искусства. Но как они звучат на языке современности? Мы хорошо знакомы с классической поэзией, и у каждого наверняка есть строки, которые сопровождают нас годами. Но что, если голоса, способные так же глубоко тронуть, звучат совсем рядом — среди наших современников? Современная поэзия говорит с нами на одном языке и переживает те же встречи и расставания, сомнения и влюблённости. В её строках удивительно легко узнать себя и вдруг почувствовать, что кто-то уже сумел облечь в слова то, что мы сами когда-то не могли выразить. В сопровождении камерного ансамбля — фортепиано, саксофона, баса и ударных — Андрей Мартынов прочитает стихи поэтов нашего времени под живую музыку и приглашает провести вечер современной поэзии — вечер живых голосов, искренних интонаций и разговоров о самом важном. Для тебя прозвучат стихи главных поэтов XXI века и малоизвестных авторов, чьи имена, возможно, станут для тебя настоящим открытием. Современные песни, уже успевшие стать новой классикой, продолжат этот разговор языком музыки. Это вечер, в котором поэзия перестаёт быть страницей в книге и становится тем, чем была всегда, — живым искусством, способным объединять, волновать и напоминать нам о самих себе.