ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вечер при свечах: джаз во дворце на Тверской

Тверская улица, 13

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 7800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

На главной улице столицы в величественном Белом Зале в сиянии тысячи свечей для тебя прозвучат самые изысканные джазовые композиции, являющиеся настоящей классикой современности. Насладись каждой гранью идеального вечера: поднимись по изумительной парадной лестнице, соверши прогулку по историческим залам, ранее скрытым от посторонних глазах, насладись бокалом игристого, атмосферой торжества и особой величественности. Пусть звуки рояля и саксофона коснутся струн души, а проникновенный голос окутает и очарует. В этот вечер для тебя будут звучать лучшие джазовые мелодии, ставшие классикой XX и XXI века. Композиции из репертуара Эллы Фитцджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон и других. Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. А музыкальную ткань будет создавать Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Дома Генерал-Губернатора. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 23 мая в 20:00 24 мая в 17:00 и 20:00 Продолжительность 1 час 15 минут.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста