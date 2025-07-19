На главной улице столицы в величественном Белом Зале в сиянии тысячи свечей для тебя прозвучат самые изысканные джазовые композиции, являющиеся настоящей классикой современности. Насладись каждой гранью идеального вечера: поднимись по изумительной парадной лестнице, соверши прогулку по историческим залам, ранее скрытым от посторонних глазах, насладись бокалом игристого, атмосферой торжества и особой величественности. Пусть звуки рояля и саксофона коснутся струн души, а проникновенный голос окутает и очарует. В этот вечер для тебя будут звучать лучшие джазовые мелодии, ставшие классикой XX и XXI века. Композиции из репертуара Эллы Фитцджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон и других. Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. А музыкальную ткань будет создавать Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Дома Генерал-Губернатора. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 23 мая в 20:00 24 мая в 17:00 и 20:00 Продолжительность 1 час 15 минут.