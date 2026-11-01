Хочешь услышать музыку, созданную по мистическим таблицам мага XVI века, или узнать, как рисунок танца превращается в музыкальную партитуру? Вечер американского музыкального авангарда с сочинениями Джерри Ханта, Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Дэвида Лэнга и Сэмюэла Барбера. Особое место в программе займёт виола да гамба — старинный инструмент, обретающий новую жизнь в современной академической музыке. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.