Вечер при свечах: «Алхимия звука»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хочешь услышать музыку, созданную по мистическим таблицам мага XVI века, или узнать, как рисунок танца превращается в музыкальную партитуру? Вечер американского музыкального авангарда с сочинениями Джерри Ханта, Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Дэвида Лэнга и Сэмюэла Барбера. Особое место в программе займёт виола да гамба — старинный инструмент, обретающий новую жизнь в современной академической музыке. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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