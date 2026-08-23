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Никита Шевчук. «Фантазёр»

Коин Ивент Холл
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 13000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Никита цепляет своей откровенностью, он без стеснения раскрывает самые злободневные вещи, всегда с уникальным взглядом и комедийным подходом, а благодаря бархатному тембру голоса он буквально окутывает зрителей своими мыслями, при этом заставляя смеяться. Его любят за интеллект и душевность, на его концертах царит атмосфера искренности и непосредственности.

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