Никита Шевчук. «Фантазёр»
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2
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Завершение:
от 1900₽ до 13000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Никита цепляет своей откровенностью, он без стеснения раскрывает самые злободневные вещи, всегда с уникальным взглядом и комедийным подходом, а благодаря бархатному тембру голоса он буквально окутывает зрителей своими мыслями, при этом заставляя смеяться. Его любят за интеллект и душевность, на его концертах царит атмосфера искренности и непосредственности.
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