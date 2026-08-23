Никита цепляет своей откровенностью, он без стеснения раскрывает самые злободневные вещи, всегда с уникальным взглядом и комедийным подходом, а благодаря бархатному тембру голоса он буквально окутывает зрителей своими мыслями, при этом заставляя смеяться. Его любят за интеллект и душевность, на его концертах царит атмосфера искренности и непосредственности.