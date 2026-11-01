Приходи топить осеннюю хандру и воск на Анджейки — самую колоритную польскую вечеринку. В программе рассказ о традициях и популярные польские гадания: на ботинках, на воске, на кофейной гуще, по томику польской поэзии, сердцу с именами. Гадать будут на любовь и на то, что тебя ждёт в будущем году. Вечер проведут филологи из МГУ. Польский язык знать необязательно, но те, кто его изучает, смогут на нём пообщаться. Обрати внимание: Дополнительно оплачивается время пребывания в «Тёплом месте»: до 1 часа - 350р. до 2 часов - 700р. свыше 2 часов - 990р., дальше тариф не повышается. В тариф входят кофе, какао, чай, печеньки.