Новый формат культуры: эстетика светских вечеров XIX века в современной огранке. Люмирест превращает двор особняка Urban Winery в хоровой салон при свечах. Вечер при свечах, где сначала поёт хор, а потом к нему присоединяется весь двор. Формат объединяет камерный концерт, ресторанный вечер и живое участие гостей: знакомые мелодии, летний двор и гастрономия. Дресс-код: Коктейльный Дресс-код носит рекомендательный характер. Стань частью самого красивого сценария. Рекомендуют поддержать эстетику вечера дресс-кодом: мягкий свет, оркестр и тысячи свечей уже создали декорации — не хватает только тебя. В стоимость билета входит вэлкам-сет коктейли и закуски.