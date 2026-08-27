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Вечер под открытым небом «Хор Двор»

Ресторан Urban Winery (двор), Спартаковская улица, 3с1

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Новый формат культуры: эстетика светских вечеров XIX века в современной огранке. Люмирест превращает двор особняка Urban Winery в хоровой салон при свечах. Вечер при свечах, где сначала поёт хор, а потом к нему присоединяется весь двор. Формат объединяет камерный концерт, ресторанный вечер и живое участие гостей: знакомые мелодии, летний двор и гастрономия. Дресс-код: Коктейльный Дресс-код носит рекомендательный характер. Стань частью самого красивого сценария. Рекомендуют поддержать эстетику вечера дресс-кодом: мягкий свет, оркестр и тысячи свечей уже создали декорации — не хватает только тебя. В стоимость билета входит вэлкам-сет коктейли и закуски.

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