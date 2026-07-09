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Вечер настолок

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Настольные, словесные, подвижные игры, общение и уют тебя в Норе ждут. Можно присоединиться в любое удобное время. Здесь будут играть в настолки, болтать и просто быть вместе. Час — 350 руб. , 2 часа — 600 руб. , 3 часа — 850 руб. Стоп-чек — 1000 руб. Если ты точно планируешь прийти, напиши Насте по кнопке «Купить билет». При записи нужно будет оплатить 1 час для подтверждения своего намерения.

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