Настольные, словесные, подвижные игры, общение и уют тебя в Норе ждут. Можно присоединиться в любое удобное время. Здесь будут играть в настолки, болтать и просто быть вместе. Час — 350 руб. , 2 часа — 600 руб. , 3 часа — 850 руб. Стоп-чек — 1000 руб. Если ты точно планируешь прийти, напиши Насте по кнопке «Купить билет». При записи нужно будет оплатить 1 час для подтверждения своего намерения.