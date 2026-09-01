Незабываемое музыкальное путешествие в миры Тоби Фокса. В 2025 году Андертейл отмечал своё 10-летие. Эта компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса завоевала сердца миллионов игроков благодаря своей неповторимой атмосфере, харизматичным персонажам, трогательному сюжету и полюбившемуся саундтреку, написанному разработчиком самостоятельно. Фокс продолжил эту традицию в Дельтаруном, создав более масштабный проект с новым сюжетом и героями, но сохранив фирменное сочетание юмора, драмы и великолепной музыки. Саундтреки обеих игр поражают разнообразием: лёгкие и тёплые мелодии сменяются напряжёнными композициями, драматические эпизоды переплетаются с ироничными и игривыми темами. Оркестровые аранжировки Cagmo придадут этим произведениям новую силу и глубину, сохраняя их эмоциональность и атмосферу.