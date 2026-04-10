Музыкально — поэтический вечер, посвящённый испанскому поэту Федерико Гарсиа Лорке, лучшему другу художника Сальвадора Дали. Судьбы Лорки и Дали пересеклись, когда оба были беспечно молоды, а истины мироздания, казалось, доступны только им одним. Дружба развивалась на фоне становления личностей, вдохновляла обоих на создание новых шедевров и навеки осталась в литературе и живописи. Под аккомпанемент испанской гитары ты познакомишься с историей дружбы двух гениев и услышишь лучшие стихи Федерико Гарсиа Лорки разных лет в переводах Марины Цветаевой и Анатолия Гелескула. Программу представят артисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Ольга Грязнова — режиссёр, артистка, мастер художественного слова, ведущая концертных программ МГК им. Чайковского; Вячеслав Фролов — гитара. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставок «Дали&Пикассо» в день мероприятия.