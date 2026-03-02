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Вечер диафильмов

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Для всех, кто помнит себя ребёнком, который слушал сказки и смотрел картинки (и тех, кто хочет вспомнить). Тёплый, уютный вечер. Возможно, с ностальгией по тому времени, когда зашторивались окна, расставлялись стулья, вешалась простыня-экран — и начиналось волшебство. С этими диафильмами связаны самые тёплые воспоминания детства. Вдохновляющие рисунки, любимые герои и самые добрые истории) Ведущие: Александра Борисенко, художник-педагог, занималась подборкой этих замечательных диафильмов) и Ника Рахман. 2000р. один билет 1800р. один билет при записи с человеком, который ещё не был в Норе Чтобы прийти, нужно записаться через ТГ

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