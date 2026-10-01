Два совершенно разных мира, которых объединяет одно — чай. Дворянское и купеческое чаепитие такие же разные как красный и зелёный чай. Обсудишь как пили чай представители разных сословий, что можно было обсуждать за столом, сколько чашек чая выпить было прилично, что стояло на столе и какие традиции соблюдали. Ещё посмотришь на неожиданно тёмную сторону этой уютной истории — в громкие, почти детективные сюжеты о чайной фальсификации. Из чего состоял поддельный чай, какие схемы проворачивали злоумышленники и к кому на стол этот чай мог попасть. Лектор: Наталья Аристархова — экскурсовод, лектор, исследователь дореволюционной России и стории предпринимательсва, автор канала «Аристархова в деле».