Вечер памяти короля регги-музыки. Тебя ждёт большой концерт-трибьют, а также лекция про жизнь и творчество Роберта Неста Марли. Трибьют-бэнд «Слава Бобу!» объединится со знаковыми отечественными регги и ска-артистами, чтобы отдать дань уважения культовому ямайскому исполнителю, который сделал регги популярным по всему миру. На микрофоне в этот вечер: Ostapkin, Кирилл («Shootki»), Вася Selassie («Jah Family»), Danya («The Stereodrop»), Полина («ShantyNatty»), Илья («Radio Rocksteady»), Юля («Arctic Riddim») и Mc Mazootelloo («RasТворитель»). Перед концертом тебя ждёт авторская лекция про жизнь и творчество Боба Марли с прослушиванием песен. Лекция в 18:00. Концерт в 20:00. Билеты можно приобрести как на концерт, так и на лекцию, а также на всё событие целиком.