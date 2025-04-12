Фестиваль новой академической музыки для народных инструментов и голосов. «Вдохновлённые космосом» объединяет практики, которые до этого момента жили разрозненно, — современную академическую музыку и игру на народных инструментах. Фестиваль проводится уже третий год и главная его цель — популяризация музыкальных произведений, расширяющих границы звучания народных инструментов. Спецификой фестиваля 2025 года является отбор композиторов в формате опен-колла. Композиторы создали произведения, вдохновляясь темой космоса, — как космическими объектами и событиями, так и философскими и художественными идеями, с ним связанными. Также композиторам предлагалось исследовать тему обряда в народном творчестве и интегрировать её в своё музыкальное произведение. На фестиваль поступило более 30 заявок. По результатам отбора, для участия в фестивале приглашены 13 композиторов: Диана Аксиненко, Дмитрий Баженов, Антон Изгагин, Лилия Исхакова, Вероника Карчемкина, Галина Краснокутская, Павел Поляков, Наталья Прокопенко, Михаил Пучков, Олеся Ростовская, Аглая Севастьянова, Сергей Шестаков, Кристина Янова. Благодаря ежегодной практике и развитию фестиваля, к 2025 году сложился постоянный инструментальный состав участников: домра малая, домра альтовая, баян, гусли звончатые, балалаи?ка-контрабас, три народных голоса (сопрано, альт, тенор).