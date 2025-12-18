Аня Жёлудь ушла из жизни 4 июня 2025 года в возрасте 43 лет, оставив огромное художественное наследие, создав свой неповторимый авторский стиль, что удается только очень немногим и очень большим художникам. Ее живопись и ее металлические скульптуры всегда узнаваемы с первого взгляда. Она визуализировала контуры окружающего нас предметного и природного мира, часто используя неожиданный и, казалось бы, совсем не «женский» материал — металлические прутья. Создавая скелеты окружающих предметов: стола, стульев, вешалки, рояля, она проявляла суть, душу того, что изображала — в ее объектах пустота говорила больше, чем контуры. С помощью своих брутальных железных прутьев Жёлудь создавала метафору тех невидимых связей, которые окутывают наш мир и всех людей. И Важнейшая часть творчества Ани Жёлудь — ее маленькие «картинки», где на сером фоне из белого проступают лаконичные слова, написанные детским почерком: «вход», «выход», «вдох», «выдох»... Эти текстовые работы Жёлудь — живой дневник, очень искренний, пронзительный. Гибкой проволочной прописью она выводит короткие экзистенциальные фразы на грани «бытовухи» и бытия: «кран не поменяла», «холод страх», «все делится на живое и мертвое», «воды принести сама не могу» — живопись дребезжит жестью. Работы Жёлудь биографичны, фразы и образы вырваны из контекста жизни художницы, но они универсальны и отзываются в душе каждого.