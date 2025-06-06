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Вдох

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71, вход со двора, коричневая дверь

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Хотел бы ты создать такой мир, который устроен и живет по твоим правилам? Уникальный проект «Вдох» позволит тебе это сделать! Здесь ты свободен в своих мыслях и фантазии. Здесь ты можешь создать все, что тебе угодно. Импровизируй! А актеры театра «Морфеус» выступят проводниками в выдуманной тобой реальности. В спектакле участвует от 2 до 6 человек.

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