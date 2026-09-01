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Ваза с лимонами

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе будешь создавать вазу, будто привезённую с маленького итальянского рынка — с объёмными лимонами, тёплыми оттенками и настроением вечного лета. Для тебя уже подготовили готовые лимоны, а на мастер-классе ты будешь собирать композицию, приклеивать детали и раскрашивать вазу так, чтобы она стала именно твоей — яркой, нежной или чуть винтажной. Это тот самый вечер, когда можно отключиться от всего, занять руки творчеством, много улыбаться и унести домой вещь, которая будет радовать каждый день. Никакого опыта не нужно — только желание провести красиво несколько часов в уютной атмосфере Дома Липы. Продолжительность ~3 часа.

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