Команда Вайт Хаус проводит вечеринку на выезде в баре «Лузер»! Диджей сеты + труба вживую = магия, которую нельзя пропустить. Будет жарко, дерзко и по-настоящему музыкально! Лайн-ап: Shosty / Geya / Emilify (диджей сет в сопровождении трубача Игоря Шевцова) / Hoodisize Кроме того, между делом можно будет сыграть в бильярд.