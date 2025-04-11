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Команда Вайт Хаус проводит вечеринку на выезде в баре «Лузер»! Диджей сеты + труба вживую = магия, которую нельзя пропустить. Будет жарко, дерзко и по-настоящему музыкально! Лайн-ап: Shosty / Geya / Emilify (диджей сет в сопровождении трубача Игоря Шевцова) / Hoodisize Кроме того, между делом можно будет сыграть в бильярд.
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