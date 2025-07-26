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+Вайб

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

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от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Стерео Ширина запускает новый движ — это плюс вайб. Вечер с DJ Stonik1917 — очевидный плюс вайб. Перформанс с кошкой Элизабет, помещицей Серафимой, типы из Стерео Ширины и Маленькой Гадиной на подтанцовке . Это что? Правильно — плюс вайб. Вести всё это будет не абы кто, а Михаил Кострецов — автор альтернативной комедии и конферансье с солидным опытом. И да, это снова плюс вайб. А внутри — Wasta, Доминик и Паль в оригинале. Лайнап: DJ Stonik1917 / СЕРАФИМА ГОЩАНСКАЯ / Александр Паль / МАЛЕНЬКАЯ ГАДИНА / ELIZABET / Лучший Друг / DOMINIQUE MARA / WASTA Вход по этой регистрации возможен только c 18:00 до 21:00, а после этого времени вход станет платным. Бронь столов по указанному номеру телефона.

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