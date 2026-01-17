Мастер-класс по изготовлению ватных игрушек, где ты научишься работать с каркасами для папье маше, создашь свои формы, обклеишь их самым тактильным материалом — ватой, и научишься их разукрашивать. Также у тебя будет время на беседы: обсудишь новогодние традиции, поговоришь об украшении интерьера и вспомнишь свои самые трогательные новогодние истории. Конечно же, в конце ты унесёшь с собой ватную игрушку и новые навыки. За особое настроение будут отвечать игристые вина Брояница.