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Ватные игрушки

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по изготовлению ватных игрушек, где ты научишься работать с каркасами для папье маше, создашь свои формы, обклеишь их самым тактильным материалом — ватой, и научишься их разукрашивать. Также у тебя будет время на беседы: обсудишь новогодние традиции, поговоришь об украшении интерьера и вспомнишь свои самые трогательные новогодние истории. Конечно же, в конце ты унесёшь с собой ватную игрушку и новые навыки. За особое настроение будут отвечать игристые вина Брояница.

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