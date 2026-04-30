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Вася Писаренко

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Московский музыкант и сонграйтер, давно зарекомендовавший себя в индустрии. После почти 10-летнего перерыва он вернулся с сольным проектом и за первый год выпустил восемь синглов, четыре клипа и live-концерт со струнным оркестром, а его трек «Дай мне» вошёл в топ-10 хит-парада одной из радиостанций. 30 апреля Вася Писаренко даст «Второй концерт». По задумке артиста каждое его выступление должно быть продано (sold out), поэтому сначала он дал «Концерт для одного», а новый вечер пройдёт в камерном яхт-клубе «Яуза» всего для 33 зрителей — чтобы сохранить ощущение личной встречи со зрителем, но при этом сыграть полноценный большой живой концерт. В программе — уже вышедшие песни, включая недавно выпущенную «Комнату», обновлённый «Восторг», который выйдет в новой версии накануне концерта, а также новый материал, которого у артиста значительно больше, чем пока слышала публика.

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