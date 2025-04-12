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Варвара Визбор

Магнус Локус
пр-т Мира, 12с9

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своим музыкальным коллективом Варвара создаёт неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. На концерте прозвучат избранные композиции из четырех студийных альбомов и, конечно же, не обойдётся без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой. Сбор гостей за 1 час до начала концерта.

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