ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ваня Дмитриенко

Tau, Рязанский проспект, 8Ас10

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 50000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ваня Дмитриенко — за последние 5 лет прошёл невероятный путь и вновь доказал, что нет ничего невозможного. В 15 лет, в 2021 году, он впервые возглавил чарты с треком «Венера-Юпитер». А уже в 19 лет, в 2025 году, он снова поднялся на вершины с новым синглом «Шёлк», полностью сменив имидж и музыкальное направление. За год он выпустил четыре трека в новом стиле, и все они попали в чарты. В новых песнях звучат более глубокие и зрелые темы, отражающие личные переживания и размышления о жизни, любви и самопознании. Музыкальный стиль стал более сложным и насыщенным благодаря тому, что в создании музыки теперь участвуют музыканты, которые сопровождают Ваню на концертах. Осенью 2025 года Ваня отправился в тур по городам и практически в каждом из них концерты проходят при полном солдауте. Во многих городах концерты были перенесены на более вместительные площадки, и билеты также были полностью раскуплены. Ваня стал настоящим крашем для девушек всех возрастов и активно захватывает тренды.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста