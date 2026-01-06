Ваня Дмитриенко — за последние 5 лет прошёл невероятный путь и вновь доказал, что нет ничего невозможного. В 15 лет, в 2021 году, он впервые возглавил чарты с треком «Венера-Юпитер». А уже в 19 лет, в 2025 году, он снова поднялся на вершины с новым синглом «Шёлк», полностью сменив имидж и музыкальное направление. За год он выпустил четыре трека в новом стиле, и все они попали в чарты. В новых песнях звучат более глубокие и зрелые темы, отражающие личные переживания и размышления о жизни, любви и самопознании. Музыкальный стиль стал более сложным и насыщенным благодаря тому, что в создании музыки теперь участвуют музыканты, которые сопровождают Ваню на концертах. Осенью 2025 года Ваня отправился в тур по городам и практически в каждом из них концерты проходят при полном солдауте. Во многих городах концерты были перенесены на более вместительные площадки, и билеты также были полностью раскуплены. Ваня стал настоящим крашем для девушек всех возрастов и активно захватывает тренды.