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Ваншот по Ведьмаку

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Время играть в настолки! 2 игры за вечер перенесут тебя в мир Ведьмака и заставят разобраться в очередном запутанном и загадочном деле. Команда героев отправится на поиски приключений. Бронь столов по тел.

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