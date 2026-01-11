Ваншот по Ведьмаку
Камергерский переулок, 5/7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Про событие
Время играть в настолки! 2 игры за вечер перенесут тебя в мир Ведьмака и заставят разобраться в очередном запутанном и загадочном деле. Команда героев отправится на поиски приключений. Бронь столов по тел.
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