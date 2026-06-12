Фантастическое, фантастика и фэнтези: история жанров
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 300₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Рассказ о жанрах волшебного. «Одиссея» — это фантастика? Первая межгалактическая война была во II веке? Разберёшься в родословных фантастики и фэнтези. Вход: донат + регистрация в личных сообщениях канала продлёнка-а-а. Пиши «ФЭНТЕЗИ». Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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