Возраст 18+
Игры
Про событие
За последний месяц на Гильдию обрушилась волна неудач: сорвалось несколько дел, было утеряно доверие крупных заказчиков, контрабандные грузы задерживаются вот уже на три райда, один отряд пропал без вести. Как бы главы организации ни старались скрывать эти события под маской временных трудностей, — члены гильдии не слепые и прекрасно видят, что что-то происходит и отнюдь не способствуете наполнению карманов звонкими монетами. Последним ударом для стремительно разваливающейся структуры стал одновременный уход из Гильдии сразу нескольких домов торговцев, которые решили поискать защиту у более надежной организации. Ввиду резко ухудшающегося положения было принято решение экстренно созвать внеочередное собрание самых доверенных членов гильдии для решения возникших проблем — круглый стол. Количество игроков: от 3-х до 6-ти Система: ДнД5e (2014) c небольшими правками Подходит для новичков. Персонажи преген. Если есть пожелания к персонажам — присылайте их мастеру: https://vk.ru/id393151309 Мир: Альтернативные забытые королевства Запись в теме в вк.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи