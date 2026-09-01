В мрачном и коррумпированном Чикаго война между вампирскими сектами подходит к концу. Камарилья одерживает верх и методично зачищает город от оставшихся членов Шабаша. Одним из тех, кто выслеживал врагов, был сородич по имени Вик — и недавно он напал на след важной цели. Но сразу после этого он бесследно исчез. Теперь Шериф поручает твоей котерии молодых вампиров найти Вика, выяснить, что с ним произошло, и — если потребуется — вытащить его из беды. Эта история с элементами расследования погрузит в нуарный Чикаго времён эпохи сухого закона, что наполнен тайнами и опасными сверхъестественными существами. Количество игроков: от 4-х до 5-ти Система: Вампиры: Маскарад. Ваншот подойдёт для новичков, так как персонажи будут готовые и мастер всё подробно объяснит. Запись в теме в вк.