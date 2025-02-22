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«Ван Гог. С любовью, Винсент» (2017) с кандидатом искусствоведения

Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, Лаврушинский переулок, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: О жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Фильм демонстрируется в русском дубляже. Фильм представит Анна Познанская, кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом искусств стран Европы и Америки XIX–XX вв. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить в кассе Инженерного корпуса за 1 час до начала сеанса. Показ проходит в рамках фестиваля «Кино как искусство. Искусство в кино». Подробности на сайте: https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/festival-kino-kak-iskusstvo-iskusstvo-v-kino/

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