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О фильме: О жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Фильм демонстрируется в русском дубляже. Фильм представит Анна Познанская, кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом искусств стран Европы и Америки XIX–XX вв. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить в кассе Инженерного корпуса за 1 час до начала сеанса. Показ проходит в рамках фестиваля «Кино как искусство. Искусство в кино». Подробности на сайте: https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/festival-kino-kak-iskusstvo-iskusstvo-v-kino/
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