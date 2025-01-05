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Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин - парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы - это оазис тепла, человечности и культуры. Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов «Фокс и сыновья». Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их «живое» знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным разорением - цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного конкурента. А в Интернете их роман продолжался... Двери на киносеанс откроют в 17:40. Начало в 18:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.

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