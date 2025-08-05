Выставка современного фотографа Дмитрия Булина. Творческий метод Булина основан на постоянном взаимодействии с произведениями мировой культуры и искусства, их новом и актуальном прочтении. Проект «Нам это снится», созданный в 2024 году к столетию сюрреализма для издания The Blueprint, — оммаж важнейшему направлению, утвердившему новый тип художественного мышления. В своих работах Булин предлагает оригинальные интерпретации знаковых образов сюрреализма, представленных в произведениях классиков Сальвадора Дали («Слоны»), Рене Магритта («Украшенный»), Джорджо де Кирико («Песня любви»), Ман Рэя («Кики де Монпарнас»). Время работы: 12:00 – 21:00 ежедневно, кроме понедельника.