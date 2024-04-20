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Валентин Сидоров

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Валентин Сидоров - стендап-комик, актёр театра и кино, резидент проекта StandUp Show на ТНТ. Его выступления пронизаны иронией и сарказмом, а актерское образование помогает раскрыть то, о чем невозможно сказать словами.

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