Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Валентин Сидоров - стендап-комик, актёр театра и кино, резидент проекта StandUp Show на ТНТ. Его выступления пронизаны иронией и сарказмом, а актерское образование помогает раскрыть то, о чем невозможно сказать словами.
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