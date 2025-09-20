Экскурсия на Ваганьковское кладбище. Здесь, на Ваганьковском, навечно упокоены всенародно любимые кумиры. Те, кто был голосом народа, над чьими стихами плакали и смеялись, чьи песни пели в самые важные моменты жизни. Те, чей талант мог развеять любую печаль и дарил надежду, чьи роли становились утешением. Те, к кому до сих пор приходят со своими горестями. Их уход оплакивала вся страна, а в последний путь несли на руках простые люди. Ваганьковское — это кладбище поистине народных героев. Здесь похоронены Владимир Высоцкий, Олег Даль, Игорь Тальков, Сергей Есенин, Булат Окуджава, Георгий Вицин и многие другие. Здесь под каждым могильным камнем великая и сложная судьба, но и огромная народная любовь. На экскурсии участники будут вспоминать героев, читать их стихи, слушать песни и истории о том: — как защитники Москвы после своей смерти спасли останки «московского утешителя» — чьей великой любви посвящена песня «не отрекаются любя» кто стал покровителем криминальной братвы — как вышло, что памятник Владимиру Высоцкому изменил лицо — кого из футболистов называли «русским Пеле» и почему он оказался на 12 лет в лагерях (не футбольных) — а ещё вспомнят поэта русской души и трагедии его женщин, почувствуют, как пахло предсказание скорой смерти одной великой женщины и убедятся в том, что могут сменяться эпохи, поколения и политические режимы, но народная любовь к истинным героям своего времени не пройдет никогда. Начало и окончание: ул. Сергея Макеева, 15 стр 4. На территории у главного входа на Ваганьковское кладбище (7-10 минут пешком от метро «Улица 1905 года», выход №3) Экскурсовод: Светлана Бахметьева Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (возьми с собой обычные проводные наушники с круглым разъёмом , или тебе выдадут одноразовые перед экскурсией).