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В цветах: Оскар — о любви!

Отель «Националь», Моховая улица, 15/1с1

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от 5500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Программа «Оскар — о любви!» в исполнении Сезоны Оркестра в историческом отеле Националь с видом на Красную площадь. Ты услышишь коллекцию ярких и индивидуальных музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов, в хронологическом порядке отражающих все стадии жизни музыки в кино. Кинематограф отражает жизнь, духовность и культуру творчества, а музыка приводит все эти компоненты в движение, связывая фильм с нашими душами. Заслугой этого стали композиторы, творящие в неоклассическом музыкальном направлении и пишущие произведения специально для фильмов. К ним относятся Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и многие другие. Несмотря на то, что их композиции были написаны в качестве саундтреков, они нередко попадали в международные чарты, закономерно полюбившись зрителям. Важное: — Торжественная атмосфера вечера в роскошных интерьерах Отеля «Националь» — Виртуозное исполнение шедевров современных авторов — Безлимитное игристое (welcome) На концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.

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