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В тени величия: внутренний диалог Шуберта

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На встрече ты узнаешь о Франце Шуберте и о том, как музыка становится внутренним убежищем для человека, когда внешний мир не даёт ему достаточного признания. Почему музыка Шуберта звучит так, будто светлая мелодия хранит в себе предчувствие утраты? Может быть, дело не только в особенностях его музыкального языка, но и в том числе в постоянном внутреннем напряжении: между потребностью в близости и одиночеством, надеждой быть услышанным и привычкой оставаться в тени, стремлением занять своё место и ощущением, что это место всё время ускользает. Шуберт жил рядом с величием Бетховена, но его собственный путь оказался совсем другим. Сначала послушаешь, а потом разберёшься: как жизненный путь Шуберта отразился в его музыке, почему в ней так важны темы странника, дороги и недостижимого дома и как это услышать, зная, на что обратить внимание. В программе: – совместное прослушивание произведения Шуберта – обсуждение связи между биографией, характером и музыкальным языком композитора – пространство для вопросов и обмена личными наблюдениями Встречу ведут: Ульяна Маркова — психолог, магистр психологии, полиграфолог, лектор ЦМД Элина Жеглова — пианистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка МГК им. П. И. Чайковского Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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