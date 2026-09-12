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В темноте (In the Dark)

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, объединяющая ярких представителей разных сообществ. И ты должен быть среди них. Здесь тебя ждут: — Сцена с лайв-выступлениями и диджей-сетами — Гастро-зона — Кальянный лаунж — Активности Музыка, искусство, мода, барная и гастрономическая культуры — всё это станет частью одного события, на котором специальный гость: ты. В программе: • Лайв от нестареющего Найка Борзова • Объединение Roots United — создатели клуба и фестиваля K-30 в Санкт-Петербурге. От лейбла выступит 4 резидента и специальный гость из Нью Йорка, один из ключевых артистов дип хаус сцены и босс лейбла Underground Quality — Jus Ed • New Composers — один из первых электронных коллективов, основанный в 1984 году в Ленинграде, и сильно повлиявший на российскую сцену • Илья Гадаев — музыкант и продюсер, сооснователь российской группы «Cream Soda» • София Родина — диджей и продюсер из Магадана, резидентка Arma17, одна из заметных фигур российской техно-сцены • Громко заявившее о себе в этом году Респект Агентство при участии the pak и секретного гостя Вход свободный по регистрации.

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